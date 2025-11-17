◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本7−7韓国（2025年11月16日東京D）阪神・坂本誠志郎は初の侍デビューを終え、充実した表情を浮かべた。「いろんな刺激をもらって帰られる。またいっぱい成長できるなと。そういう時間になった」韓国戦では2試合計3打数1安打1打点。初戦は先発マスクを被り、他球団の投手をリードした。貴重な経験を糧に、目指すは3月のWBCメンバー選出。「もう1個、成長と経験が出来る舞台