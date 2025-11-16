「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１６日、東京ドーム）試合後、井端弘和監督は会見で厳しい表情を崩さなかった。九回２死から同点に追いつかれたことよりも、気がかりとなった投手陣の９四死球。「これからもＭＬＢの審判がやると思うので、適応していかないといけないと思いました」と言う。「昨日に比べて今日の方が狭いのかなと思って見ていた」という指揮官。三回には先頭への四球から一挙３点を