【AKB48「佐藤綺星1st写真集」（仮）】 2026年1月28日 発売 価格：3,300円 【拡大画像へ】 集英社は、AKB48・佐藤綺星さんの1st写真集を2026年1月28日に発売する。価格は3,300円。 本書では、佐藤さんが自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーによる特注衣装を身にまとった写真も収録さ