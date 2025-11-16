11月16日（日）夜 11:25〜11:55 放送田中・ザ・ベストテン！1998年の第1回以来、ハイテンション・ザ・ベストテンで万年10位…そんな田中の可能性を伸ばしたいという思いで芸人たちがハイテンション芸をプロデュース！KOCファイナリストが衝撃ネタを提供!?THE W女王とのタッグで最高傑作が完成!?M-1王者が新たな一面を引き出す!?あの芸人のワールド炸裂で体力の限界に!?さらに浜田が追い討ちをかける!?果たして田中は殻を破れるのか