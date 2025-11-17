2002（平成14）年11月17日、大相撲九州場所の新序出世披露で観客に紹介されたブルガリア出身の琴欧州（のち琴欧洲に改名）。新弟子検査の最長身記録を更新する身長202センチで、前相撲では圧倒的な強さを発揮した。初土俵から所要19場所のスピードで欧州出身初の大関になったが、横綱昇進は果たせなかった。