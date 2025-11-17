湯島のフィリピンパブで働く30歳の美女が登場。フィリピンパブで働く理由について「兄弟の学費が月13万円…」などと、苦労を明かすヒトコマがあった。【映像】フィリピンパブのセクシーなストリップショー『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、森脇梨々夏が出演した。