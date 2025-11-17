【モデルプレス＝2025/11/17】アイドルグループ・CIDER GEMの野村るなが、17日発売の「ヤングマガジン」51号（講談社）巻末グラビアに登場。初の水着姿で美しいバストを披露している。【写真】17歳タレント、美ウエスト際立つキャミソール姿◆野村るな、初の水着グラビア挑戦2025年6月にデビューしたアイドルグループ・CIDER GEMのメンバーの中でも大人っぽい魅力を放つ野村。今号では初の水着グラビアに挑戦し、美しいバストとく