櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集（タイトル未定）が、来年1月20日に発売されることが17日、明らかになった。撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となった。松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押