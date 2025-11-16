野球の日本代表と韓国代表による強化試合が１６日まで東京ドームで２試合行われ、２戦目は７―７の同点で引き分けた。韓国代表は１点を負う土壇場の９回二死無走者の場面で、キム・ジュウォンが大勢（巨人）から起死回生の同点ソロ。強化試合とはいえ、ベンチはお祭り騒ぎとなり、パンチ力の強さを知らしめた。ただ、代打のキム・ヨンウンは空振り三振に仕留められて試合終了。３回に３点を先制しながら、侍ジャパンに勝利する