ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１６日、準優勝戦が行われた。喜井つかさ（３５＝岡山）は準優１１Ｒ、４コースからコンマ０８のトップスタートを決めると、１Ｍ大外を回って２着に食い込みファイナル進出を決めた。序盤は足色劣勢だったが、リング３本を交換した３日目以降は機力アップに成功し、５戦２勝２着３本と巻き返し。「整備したのが一番効きました。手前の出足を求めて