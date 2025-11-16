◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）４番手で登板した西武・隅田知一郎投手は１回無安打２四球無失点。３回もたず９失点で降板した１０日の広島との練習試合の雪辱を果たし、「今日はランナーがいてもしっかり時間を使っていいリズムで投げられた」と胸をなで下ろした。２点リードの６回から登板。２死二塁から四球を与え２死一、二塁とピンチを広げたが、３番・宋成文（ソン・