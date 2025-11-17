アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（2026年3月20日公開）の追加キャストが発表された。劇場版に初登場するキャラクター・梓役を井上喜久子、蛍役を渕上舞、土屋果歩役を鈴代紗弓、多川心菜役を金澤まいが担当。なお、“渚と瓜二つ“の蛍役は潮田渚の声を担当する渕上が兼任となり、4人それぞれからコメントが到着した。【写真】どんなキャラ？劇場版『暗殺教室』追加キャスト4人今回の劇場版は