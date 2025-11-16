バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は16日、宇都宮市の日環アリーナ栃木などで13試合が行われ、東地区で2位の宇都宮が首位の千葉Jに89―69で快勝し、14勝目（4敗）を挙げた。千葉Jは15勝3敗。北海道は島根を97―81と下して連勝を7に伸ばし、14勝4敗とした。西地区の長崎は秋田を97―61で退けて16勝目（2敗）。名古屋DもA東京に74―66と競り勝って、16勝2敗とした。