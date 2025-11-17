天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、１７日から外交関係樹立７０周年を迎えたラオスを公式訪問される。初めての外国親善訪問で、国家主席への表敬訪問や副主席主催の晩餐（ばんさん）会に臨むほか、不発弾被害の発信拠点などを視察される。東京のＮＰＯが支援する小児病院にも足を運ばれる予定で、ＮＰＯ代表の赤尾和美さん（６２）は、「小さな命に寄り添う現場を見てほしい」と話す。（戸田貴也）赤尾さんらが米国の姉妹団体