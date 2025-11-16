「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンの岡本和真内野手が八回１死から代打で登場。場内アナウンスがコールされると大歓声がわき起こり、四球を選んだ。今オフにメジャー挑戦を表明している岡本。日本最後の打席になる可能性があり、ファンは力を込めて応援歌を歌い上げた。午後１０時を過ぎたため鳴り物はなかったが、ファンの声がドーム内に響いた。カウント２−２