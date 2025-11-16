◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの松山晋也投手が１回１安打無失点に抑えた。５回から３番手で登板。先頭打者から２者連続で三ゴロに打ち取った。２死から中前安打を浴びたが、最後の打者を中飛に仕留めた。最速は１５５キロと出力も万全。侍の守護神候補は「まだまだ甘いので、一つ一つ積み上げて、またいいシーズンを迎えられるように。選ばれたら世界一を取り