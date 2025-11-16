◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）同点を阻止する神返球を見せた日本ハム・五十幡亮汰外野手が、「もっと突き詰めていかないといけない」と反省を口にした。「９番・右翼」で先発出場し、５回裏の守備から中堅へ。７回、１点を返されなお２死一、二塁の場面で、９番・朴海旻（パク・ヘミン）が放った中前安打を前進しながら捕球すると、勢いそのまま本塁へダイレクト送球。や