タレントで実業家の板野友美（34）が16日、都内で開催された自身プロデュースの女性アイドルグループ「RoLuANGEL」のライブにゲスト出演した。板野が今年芸歴20周年を迎えることから、記念プロジェクトとして今回初めてコラボパフォーマンスが実現。おそろいのチアリーダー風の衣装で登場し、メンバーと一緒にグループの楽曲「Dancing」「群青スタートライン」などを披露した。アンコールで再び客前に現れると「このステージ