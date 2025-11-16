◆第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権九州ブロックラウンド男子決勝日経大83―78九州電力（16日、福岡・久留米アリーナ）日経大が激闘をものにしてファイナルラウンドに駒を進めた。第1クオーター（Q）で九州電力にリードを許しながら第2Qで逆転。その後は一進一退の攻防が続き、第4Q残り58秒で同点となったが、最後は浅田竜輝（2年・八女学院）が落ち着いてフリースローを決めて逃げ切った。主将のプライス叙珠