◆第１０５回天皇杯▽準決勝神戸２―０広島（１６日・パナスタ）町田が延長戦の末にＦＣ東京を２―０で破り、クラブ初の決勝進出を決めた。延長前半１３分にＭＦ林幸多郎（２５）がバースデー弾を決めると、延長後半４分の追加点で突き放し、初のタイトル獲得に王手をかけた。大会２連覇を目指す神戸は広島に２―０で勝利。ルヴァン杯との２冠を狙う相手に、王者の貫禄を見せた。決勝は２２日に東京・国立競技場で行われる。