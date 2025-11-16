歌舞伎俳優の尾上松緑が、このほど都内で、歌舞伎座の１１月公演「吉例顔見世大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「鳥獣戯画絵巻（ちょうじゅうぎがえまき）」の取材会を行った。擬人化された動物たちの姿が描かれ、現代でも人気の高い国宝「鳥獣人物戯画」をモチーフとした舞踊劇。１９７０年に松緑の祖父・２代目松緑が振り付けを担当して国立劇場の舞踊公演として初演。それから５５年、今回は日本舞踊家・藤間勘右衛門として