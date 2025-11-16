◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの高橋宏斗投手が６―４の７回から５番手で登板し、２イニングを投げ、２安打２失点、４奪三振３四死球で降板した。７回は２者連続四球を出した後に死球を与えて自らピンチを作り、１死満塁から代打・パク・ドンウォンに１５５キロの直球を捉えられ左犠飛で１点を献上。回またぎで登板した８回１死からアン・ヒョンミンに１５２キロ