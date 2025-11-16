ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１６日、準優勝戦が行われた。渡辺優美（３３＝福岡）は準優１０Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを決めて危なげなく逃走。優出一番乗りを決めた。「ペラの小さな引き出しをちょこちょこ開けて４日目よりも良かったです。体感も前半より上向いていました。出足とターン回りの雰囲気はいいし、伸びも悪くない。優勝戦に向けてはとにかく回転を