¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍ­Æ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÎ©¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡Ö£Ó£Í£Á£Ð¡×¤¬²ò»¶¡£ÌÚÂ¼¤Ï¸Ä¿Í³èÆ°£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡££Í£Ã¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ£±¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¡ÖÊÌ¤Ë¡Ê»öÌ³½ê¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤­