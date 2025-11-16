◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）９回に痛恨の同点弾を浴びた“守護神”の巨人・大勢投手が「自分の甘さが最後に出た」と猛省した。１点リードの９回から６番手としてマウンドへ。先頭を二ゴロ、次打者を左飛に打ち取り２死走者なしとしたが、続く金周元（キム・ジュウォン）に１５５キロ直球をはじき返され、右中間への同点ソロを被弾。「２死を取ってからの同点弾だったので、