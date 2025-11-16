任期満了に伴う霧島市長選挙は１６日夜、開票が行われ、現職の中重真一さんが新人2人との三つどもえを制し3期目の当選を果たしました。 霧島市長選挙は開票の結果、 ▼現職の中重真一さんが2万3127票、 ▼新人で元霧島市議会議員の山田龍治さんが1万7910票、 ▼新人で元霧島市議会議員の今吉直樹さんが1万2007票で、 中重さんが3期目の当選を果たしました。 中重さんは観光情報の発信強化やふるさと納税を活用した「こども基