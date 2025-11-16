「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンが九回２死から同点に追いつかれた。大勢がまさかの同点ソロを被弾し、引き分けに終わった。簡単に２死を奪った大勢。だが金周元に右中間へ同点ソロを被弾した。打った瞬間にいったとわかる一撃。マウンドの右腕は思わず表情をゆがめた。試合後、大勢は「自分の甘さが最後に出た。やられるときは同じ形でやられている。反省すべ