次回11月23日（日）よる10時30分 第7話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。第7話のスペシャルゲストを情報解禁！第7話には、2019年に著書の中でゲイであることをカミングアウトした、人気クリエイターのkemioが出演。大谷亮平演じる鯉登裕太郎の恋人・矢倉亮悟役を演じる。kemioが日本テレビ系ドラマに出演するのは今回が初。果たして、kemio演じる矢倉は物語にどんな影響を与えるのか!?第7話