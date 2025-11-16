低蛋白血症とは、血液中の蛋白質、特にその代表であるアルブミンなどが、何らかの原因によって少なくなってしまう病気です。 この病気の原因としては食事の栄養不足だけではなく、内臓疾患によって引き起こされることもある病気です。 蛋白質は身体の髪・皮膚・筋肉を作ったり、免疫機能を作る大事な栄養素であり、これが不足すると血管や骨がもろくなったり免疫力が低下します。 また保水機能のあるアルブミンが少なくなるので