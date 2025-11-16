1990年代から2000年代にかけてのヴィジュアル系を牽引したバンド達の、奇跡の復活劇を生み出した＜CROSS ROAD Fest＞。その中でも、あの時代を象徴する崇高な存在として君臨していたLa’cryma Christiが、このフェスへの出演を告げたときは、Xのトレンド1位を獲得するほど世の中に大きな激震が走った。当時を知っている人、さらには解散後に彼らの存在を知った人たち、誰もが“もう一度ステージへ”と願ったLa’cryma Christiが12