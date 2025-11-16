「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）メインイベントでフェザー級キックボクシング世界王座統一戦が行われ、暫定王者の野杁正明（３２）は正規王者スーパーボン（３５）＝タイ＝に判定０−３で敗れ、王座統一はならなかった。最終５回まで互いに死力を尽くした打ち合いとなったが、僅差で敗れた野杁は「スーパーボン選手が強くて僕が弱かった。それだけですね。王者としての意地はすごく感じた。強くてうまかった」とすがすがし