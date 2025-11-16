ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球の韓国代表は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で7-7引き分けとなった。15日の第1戦は4-11で大敗していたが、この日は9回に同点に追いつく意地を見せた。1点ビハインドの9回2死から値千金の同点弾を放ったのは、キム・ジュウォンだった。大勢（巨人）から右翼スタンドに叩き込み、韓国の日本戦11連敗を阻止した。23