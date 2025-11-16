Æü´ÚÀïÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï11·î16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè2Àï¤ËÎ×¤ß¡¢7¡Ý6¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ7¡Ý7¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¹ë²÷ÃÆ¡ª¿¹²¼æÆÂÀ¤Î2¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¤ò¸«¤ë´Ú¹ñÀèÈ¯¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¤ÎÁ°¤Ë3²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥ª¡¦¥¦