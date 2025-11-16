「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）韓国代表が九回２死から金周元内野手の同点ソロでドローに持ち込み連敗を阻止。試合後の会見で祖父が亡くなっていたことを明かし、涙を流した。九回２死、大勢の直球を完璧に捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。感情を爆発させてダイヤモンドを一周し「本当にいい投手であることは知っていた。最後のアウトにならない覚悟で打席で