主人公・すみれは友人との旅行でお金に関してモヤモヤした経験がありました。その後、友人の1人は自分が間違っていたことに気付き、すみれに謝罪。すみれは救われたような気持ちになりますが、もう1人の友人は「運転手がガソリン代をもらうのはずるい」と相変わらずの態度。育った環境や考え方の違いはあっても、他人への感謝や一般的な常識について、伝え方について考えさせられる、人間まおさんによる『ガソリン代どうする？』ど
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 3. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 6. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 9. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 10. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 3. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 4. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 5. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 7. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 8. ポケカ扱う無人店襲い 5人逮捕
- 9. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 10. 政府の物価高対策 17兆円規模に
- 1. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
- 2. 安心して付き合える人の見極め方
- 3. トイレで女児に性的行為→殺害
- 4. 高市内閣支持69％、不支持16％
- 5. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
- 6. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
- 7. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
- 8. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 9. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 10. タイミーを4時間 いくら貰える?
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
- 3. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
- 4. 訪日やめた 中国SNSに出始める
- 5. 日本への渡航自粛 中国の反応は
- 6. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
- 7. 中国への渡航危険 引き上げ提言
- 8. 韓国は「模範的な同盟国」評価
- 9. A・グランデ 乱入男に襲われる
- 10. 台湾 中国の訪日自粛を批判
- 1. 経済対策 月2000円前後の補助へ
- 2. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
- 3. 心に余裕がある人の考え方TOP1
- 4. スーパードライ一強時代は終焉か
- 5. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 6. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
- 7. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
- 8. 早期退職で自由を手に入れた43歳
- 9. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
- 10. トラックあおる 高級外車の末路
- 1. どこに何書いたか分かるノート
- 2. Xiaomi 最大51%オフセール開催
- 3. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
- 4. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
- 5. Radeon RX 9070 XTと9070を試す - GeForce比でも優秀なゲーム性能、価格次第で化ける？
- 6. 「ガンプラ」が動くサービス登場
- 7. 「KOORUI」ディスプレーがお得に
- 8. 無料で地盤の固さや災害リスクなどの情報を一目で見られる「地盤サポートマップ」
- 9. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 10. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
- 11. 「その日がきた」アップル・ジョブズCEO退任
- 12. JRPG『ロストオデッセイ』が年末まで無料配信。Xbox One下位互換300本超え記念
- 13. LINEトークの写真は2週間でDL不可に！思い出の写真をまるっと一括保存する方法
- 14. 自律走行車から電気自動車へ、変わる米自動車産業の投資先
- 15. 世界最大のプレプリントサーバー「arXiv」でついに論文をHTML形式で表示可能に、視覚障害や失読症を持つ人のアクセシビリティが向上
- 16. 楽天ふるさと納税で人気の返礼品
- 17. 人間を空のかなたへ打ち出すムービー
- 18. 10億円のヘリ、3億円のクルマ 「エルメス」の超セレブな乗り物
- 19. ついに「Android Market」のアプリケーション数が10万本を突破、飛躍的に増加中
- 20. USB対応の自動読経機「お経(OKYO)」登場、持ち運び用に合体・分離も可能
- 1. 大谷 真美子さんにキスしない訳
- 2. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
- 3. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
- 4. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
- 5. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
- 6. これで代表なのか 絶望の11死球
- 7. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
- 8. 巨人が今FA先として不人気な理由
- 9. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
- 10. 真美子さん選んだハイブラワンピ
- 1. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 2. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 3. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 4. 星野源、紅白不出場も納得の理由
- 5. イワクラ 破局で「風俗通える」
- 6. 競馬芸人 「えぐぅwww」な的中！驚きの払い戻し額に「これは夢ではなく現実です」スポニチでも予想中
- 7. 武尊がTKO勝利後、電撃引退表明
- 8. Dream5、9年ぶりに一日限り復活
- 9. 野呂佳代 初出し情報を突然告白
- 10. 頭蓋骨骨折の「仮面ライダー」スーツアクター、退院を報告「元気です」 6日リハ中に落下事故
- 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
- 2. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
- 3. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
- 4. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
- 5. 「あれ？ スマホどこ！？」→【ダイソー】「おしゃれ便利アイテム」で解決！
- 6. 「ヒュッゲ」な冬の贈りもの受付
- 7. SNSで人気 デニムの上手な人
- 8. 血液型【くまのプーさんのキャラクターだったら？】A型はピグレット、B型はプー！
- 9. 【性癖・フェチ】知れば納得！〇〇フェチになる心理を徹底解説♡（女性編）
- 10. レスの女性 約8割が解消意思なし
- 11. 生理ピーク過ぎて…トイレ真っ赤
- 12. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
- 13. 夫のスマホに不倫サレ 妻の逆襲
- 14. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
- 15. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！ 盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
- 16. 優しいフリして一番ズルい。“自己保身男子”との恋が疲れる理由
- 17. 派手すぎずちょうどいい！【ユニクロ】40・50代がシャレる！「チェック柄シャツ」
- 18. 即効美脚になるヨガポーズ／今すぐできる小顔テクなど−【みんなのお気に入り登録記事】週間ランキング
- 19. 「Dove」の極上スキンケアを体験 表参道で3日間の無料イベント
- 20. 「ハッピーターン」にトロピカルフルーツの限定フレーバーが登場