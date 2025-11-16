◇ＪＦＬ第２９節ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）試合前の勝ち点が２７で１４位だったＹＳＣＣ横浜は、同２８アトレチコ鈴鹿との６ポイントマッチを制して、最終節（第３０節）を前にＪＦＬ残留を決めた。前半終了時点で０―２も、後半３３分から３発をたたき込んで鮮やかに逆転。尾松剛監督は「いつもであれば崩れていくゲームだったが、今まで積み上げてきたものがピッチに投影されて逆転