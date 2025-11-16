観音寺市長に再選／佐伯明浩さん（65） 11月9日 任期満了に伴う香川県観音寺市長選の投開票が16日行われ、現職の佐伯明浩さん（65）が元市議の新人2人を下して再選を果たしました。 投票率は57.64％で前回2021年の65.71％を8.07ポイント下回りました。 【開票結果（開票率100％）】当選佐伯明浩氏（無・現）1万4453票柳生紘明氏（無・新） 8145票大久保隆敏氏（無・新） 3617票