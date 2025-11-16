◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ最終日（１６日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）決勝が行われ、西地区１位のトヨタが東地区２位のビックカメラ高崎を４―２で退け、３季連続の日本一に輝いた。相手のレジェンド・上野由岐子に対し、トヨタ打線が攻略。２―０の５回１死二塁の場面で、４番・山田柚葵外野手がカウント１―１から上野の内角へのチェンジアップに対し、引きつけてバットを振り抜き、