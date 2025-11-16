毎週日曜夜10時から、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】櫻坂46田村保乃＆的野美青が「マイクラ24時間生配信 グランドフィナーレ」に参戦！11月9日（日）は、10月5日に番組公式YouTubeで行われた「マイクラ24時間生配信」の模様をお届け！ メインパーソナリティー・ウエストランド井口浩之を筆頭に、豪華メンバーが「有吉ぃぃeeee