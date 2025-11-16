◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本7―7韓国（16日、東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」が韓国代表と強化試合第2戦に臨み、土壇場に追い付かれて2025年を白星で締められなかった。3点を先行された日本は4回1死満塁から佐々木泰（広島）が中前適時打。なおも1死満塁から石上泰輝（DeNA）と五十幡亮汰（日本ハム）が連続で押し出し四球を得て同点に追いついた。再び1点を追った5回は佐々木が2死満塁から押し出し