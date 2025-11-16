「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンが韓国代表と引き分けた。九回に大勢が同点ソロを被弾し、日韓戦１１連勝を逃した。まさかのシーンだった。九回２死、勝利まであと１アウトという状況で金周元に右中間へ同点ソロを被弾した。思わずマウンドで表情をゆがめた右腕。土壇場で同点に追いつかれてしまった。打線は３点リードの四回に反撃開始。先頭の森下がチーム初