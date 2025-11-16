（資料写真）１６日午後８時ごろ、神奈川県海老名市東柏ケ谷６丁目のアパートから火が出ていると、近隣住民から１１９番通報があった。木造２階建てアパートの２階の１室を焼き、この部屋から男性が病院に搬送されたが、間もなく死亡した。海老名署が出火原因や男性の身元を調べている。