Appleが、2011年から14年にわたりCEOを務めているティム・クック氏の後継者選びの本格的な準備に入っていることを、フィナンシャル・タイムズが複数の関係者からの情報として報じました。クックCEOは早ければ2026年に退任する見込みだそうです。Apple intensifies succession planning for CEO Tim Cookhttps://www.ft.com/content/0d424625-f4f8-4646-9f6e-927c8cbe0e3eReport claims Tim Cook could step down as Apple CEOhttps