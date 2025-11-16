◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンが土壇場で追いつかれて、連勝を逃した。９回２死走者なしから大勢が金周元に右中間へのソロを浴びて同点。１７年から１０連勝中だった韓国戦はドローで終わった。以下は井端弘和監督の一問一答。―振り返って「最後追いつかれてしまったんですけど、取れる時にもうちょっと取れたんですけど、それを課題にしないといけないかなと思