5回、石上が右前に勝ち越し2点打を放つ＝東京ドーム野球日本代表が16日、東京ドームで韓国代表と強化試合第2戦を行い、7―7で引き分けた。ルーキーの金丸（中日）が先発し、3回を3失点。3―4の五回に石上（DeNA）の2点適時打などで3点を奪って逆転したが、抑えの大勢（巨人）が九回2死から同点ソロを浴びた。2連覇が懸かる来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグで、ライバル韓国は同じC組に入ってい