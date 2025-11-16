ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025韓国代表 7 − 7 日本代表＜11月16日東京ドーム＞来年3月開催のWBCを見据える野球日本代表「侍ジャパン」は16日、韓国代表と強化試合第2戦を行い2025年ラストゲームは引き分けに終わった。侍ジャパン打線は3点を追う4回、3番・森下翔太（阪神）の右中間二塁打などで一死満塁の好機を作ると、7番・佐々木泰（広島）の中前適時打でまず1点。そのあと、8番・石上泰輝（DeNA）、9番・五十幡亮汰