お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める16日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの大物タレントの気遣いに感動したと語る場面があった。「ウッチャンナンチャン」の南原清隆の話題になると、有吉は「やめる（番組レギュラーを卒業する）とき、南原さんがプレゼントをくれるのよ」と切り出す。「そのときによっちゃ、5〜6人やめたりするわけじゃん。その5〜6人に