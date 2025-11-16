お笑いタレントのいとうあさこ（55）が16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）との話で感動したことを明かした。飲み友達と言われたいとうは「そんなおこがましい。何回か飲ませていただいたことがあって」と言い、「一回、凄く印象的なことがあった」と語った。それは「オルゴールの話になって、ユーミンさんに“なんでオルゴールってあんなに物悲しいん