「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンが九回２死から同点に追いつかれた。大勢がまさかの同点ソロを被弾した。簡単に２死を奪った大勢。だが金周元に右中間へ同点ソロを被弾した。打った瞬間にいったとわかる一撃。マウンドの右腕は思わず表情をゆがめた。その後、試合を締めたがドローで日韓戦１１連勝を逃した。井端監督は試合後、来年ＷＢＣに向けて「まずはしっ