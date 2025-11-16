2019年のチャンピオンズリーグ決勝でピッチに乱入し、世界的な話題となったモデルのキンゼイ・ウォランスキーさんが、現在はパイロットの資格を取得し、新たな人生を歩んでいる。ウォランスキーさんは、リヴァプール対トッテナムの試合中に、極度に露出度の高い水着姿でピッチを横断するという大胆な宣伝行為を実行し、一躍有名となった。『THE Sun』が報じている。当時ウォランスキーさんがピッチに乱入した行為は、当時のボーイ